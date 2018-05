Nettetal: Schnäppchen und Kindertrödel in Kaldenkirchen

Nettetal Schnäppchenjäger aufgepasst: Eine Woche vor dem Start der Sommerferien am Samstag, 7. Juli, gibt es in der Kaldenkirchener Innenstadt erneut den beliebten Schnäppchenmarkt, kombiniert mit einem Kindertrödel. An diesem Tag kann zwischen 10 und 16 Uhr nach Herzenslust geshoppt werden.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr pausierte, freuen sich alle Beteiligten nun auf eine Neuauflage mit einem erweiterten Konzept. Organisiert wird das Ganze von der Werbegemeinschaft Kaldenkirchen Aktiv. Die Einzelhändler bieten zum Schnäppchenmarkt ihre Sommerware ebenfalls zu vergünstigten Preisen an. An den zahlreichen Marktständen in der Innenstadt können Kunden stöbern. Der große Kindertrödelmarkt begleitet den Schnäppchenmarkt durch die Innenstadt: Kleine und große Interessenten werden in der Kehrstraße fündig. Anmeldungen für den Schnäppchenmarkt sind noch bis einschließlich Sonntag, 27. Mai, möglich. Interessierte können sich bei Sonja Beckmann von Schuh- und Lederwaren Allertz anmelden, per Fax an 02157 811601 oder per E-Mail unter info@schuh-allertz.de.