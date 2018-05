Nettetal : Schlemmertour mit dem Fahrrad durch Nettetal

Nettetal Auch in diesem Jahr bieten die Erzeuger und Gastronomen der Kooperation "Nette-Spargel" die Fahrrad-Schlemmertour durch Nettetal an. Während einer geführten Radtour mit Karl Engbrocks vom Verein Niederrhein, Ortsgruppe Lobberich erkunden die Teilnehmer die Region und besichtigen Chico Spargelhof in Kaldenkirchen. Danach stärkt sich die Gruppe bei einem Spargelmenü im Restaurant Forsthaus Hombergen in Hinsbeck.

Die Schlemmertour findet statt am Sonntag, 27. Mai, von 10 Uhr bis 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 19,50 Euro pro Person, im Preis enthalten sind die Fahrradtour, die Hofbesichtigung und das Menü. Anmeldungen werden gegen Barzahlung bei der Stadt Nettetal, Wirtschaft und Marketing, Doerkesplatz 11 in Lobberich oder unter Ruf 02153 8988004 entgegengenommen. Die nächste Schlemmertour findet am 10. Juni statt. Näheres unter www.nettespargel.de.

(RP)