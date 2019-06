Breyell : Breyeller Schießgruppe feiert 50-jähriges Bestehen

Breyell Alles hatte 1969 mit einer kleinen Gruppe begeisterter Schützen angefangen. Seitdem haben sie etliche Erfolge verbucht.

Die Schießgruppe der St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell Dorf/Metgesheide feiert am Sonntag, 16. Juni, ein Jubiläum: das 50-jährige Bestehen. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Hochamt in der Pfarrkirche St. Lambertus. Um 11 Uhr startet ein Festzug durch den Ort, ab 11.30 Uhr gibt es ein Festbankett im Saal Kreuels, Lobbericher Straße 15, mit Siegerehrung der Schießsportwoche.

Stolz sind die Breyeller, dass die Bezirksschülerprinzessin Leni Ververs und die Bezirksjugendprinzessin Laura Braun aus ihren Reihen kommen. Die erste Mannschaft schießt in der freistehend Diözesanklasse und wurde im Jubiläumsjahr mit Christoph Pfeilschneider, Klaus Soschnik, Jörg Teckenburg, Ursula Soschnick und Stephan Evertz Meister. Bei den Bezirksmeisterschaften gewannen die Breyeller Schützen in ihren 50 Jahren mit den Mannschaften mehr als 100 Titel und die gleiche Anzahl an Platzierungen, siegreich waren sie zudem bei den Meisterschaften auf Diözesan- und Bundesebene. Inzwischen ist der Name Breyell innerhalb des Bezirks ein Garant für gute Leistungen und für faire Wettkämpfe.