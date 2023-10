Schiedsmann in Nettetal Der Schlichter aus dem ersten Bezirk

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem lieben Nachbarn nicht gefällt“, so heißt es in Friedrich Schillers Wilhelm Tell. In diesem Ausspruch liegt viel Wahrheit, wie Wilfried Zint seit 2005 feststellen kann. Seit diesem Zeitpunkt übt der ehemalige Berufsschullehrer nämlich das Amt des Schiedsmannes im Schiedsamtsbezirk Nettetal I aus, der die Gebiete Lobberich, Breyell und Schaag umfasst. Damals erst als Stellvertreter und seit 2016 als erster Schiedsmann.