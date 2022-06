Politik und Schulen in Nettetal : Scherbenhaufen in der Ratssitzung

Um die Luftfilter an Schule gibt es in Nettetal Streit. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Stadtrat einen Scherbenhaufen angerichtet. Über zwei Jahre wird über eine Lösung diskutiert, wie Schüler und Lehrer in den Schulräumen vor dem Coronavirus am besten zu schützen seien.