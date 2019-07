Schaag : Sanierung der K4 in Schaag startet am Montag

Sanierung der K4 in Schaag startet am Montag

Schaag Für die Arbeiten muss die K4 für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Die Kosten betragen insgesamt rund 330.000 Euro.

Am Montag, 5. August, beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Boisheimer Straße (K4) zwischen Mommer Straße und An der Kirche in Schaag. Auf einer Länge von rund einem Kilometer werden die oberen Asphaltschichten erneuert.