Für Kinder : Sandkastenspiele in Nettetal

Nettetal In den Sommerferien soll der Riesen-Sandkasten ein Treffpunkt werden. Der Aufstellort dafür in Kaldenkirchen ist gut gewählt.

Direkt in der Fußgängerzone von Kaldenkirchen und dann noch vor den Türen einer Kindertagesstätte und eines Eiscafés gelegen: Besser hätte man den großen Sandkasten nicht platzieren können. Anestis Ioannidis von der Hilfsorganisation Human plus hat es mit Hilfe einer Reihe von Sponsoren erneut möglich gemacht, einen großen Sandkasten mit Liegestühlen und Spielgeräten aufstellen zu lassen. Am Dienstag folgt ein zweiter in Lobberich. In den Sommerferien soll der Riesen-Sandkasten ein Treffpunkt für Jung und Alt aus allen Nationen werden, eine Oase der Entspannung vor allem für alle daheim gebliebenen Kinder.