Munition für den Ersten Weltkrieg Als Nettetal zur Rüstungsschmiede wurde

Während des Krieges wurde die Stammenmühle in Hinsbeck-Büschen als Frühwarn- und Aussichtsturm verwendet. Sie liegt am höchsten Punkt zwischen Düsseldorf und London. In ihr waren während des gesamten Ersten Weltkriegs Soldaten stationiert, die hier ihren Dienst taten. Es muss ein ruhiger Dienst gewesen sein, denn es ist keine einzige Meldung über feindliche Bewegungen in dieser Zeit in unserem Bereich bekannt. Erst im Zweiten Weltkrieg wurde die Mühle stark beschädigt. Sie konnte jedoch restauriert werden.