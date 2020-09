Bürgermeister-Stichwahl in Nettetal : Küsters vs. Wagner - live aus der Stadtbücherei

Christian Küsters trifft auf Amtsinhaber Christian Wagner. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Wer wird am Sonntag zum Bürgermeister gewählt? Der gemeinsame Herausforderer von Grünen, SPD und FDP, Christian Küsters, tritt gegen CDU-Amtsinhaber Christian Wagner an. Beim RP-Duell in der Stadtbücherei Nettetal treffen die beiden Kontrahenten diesen Dienstag ab 19 Uhr aufeinander.

In der Nettetaler Stadtbücherei treten Christian Küsters (Grüne), gemeinsamer Bürgermeisterkandidat von Grünen, SPD und FDP, und Amtsinhaber Christian Wagner (CDU) in Rededuellen zu sechs Themenbereichen gegeneinander an. Verfolgen Sie hier die Veranstaltung ab 19 Uhr live:

Küsters vs. Wagner – das Duell. Der gemeinsame Herausforderer von Grünen, SPD und FDP trifft auf den Amtsinhaber. Gepostet von RP Viersen Nettetal Schwalmtal Brüggen Niederkrüchten am Dienstag, 22. September 2020