Polizei ermittelt nach Unfall : Rollerfahrer prallt gegen Schild

Noch weiß die Polizei nicht, wie es am Mittwoch um 4.50 Uhr zu einem Unfall in Leuth kommen konnte. Am frühen Morgen fuhr laut Polizei ein 52-jähriger Mann aus Kempen mit seinem Roller auf der Kaldenkirchener Straße in Leuth; er war in Richtung Kaldenkirchen unterwegs. Als ihn ein Wagen überholte, kam der 52-Jährige aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, landete zunächst in einem Grünstreifen, kollidierte mit einem Verkehrsschild und stürzte zu Boden. Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Hinweise auf Alkoholkonsum gab es laut Polizei nicht. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen.