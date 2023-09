Engagement in Nettetal Nettetaler hat 225-mal Blut gespendet

Der gelernte Elektroinstallateur aus Hinsbeck spendet natürlich am Liebsten in seiner Heimatstadt. „Da schmecken die Plätzchen, die man nachher bekommt, auch am besten“, weiß er zu berichten. Und das ist auch alles, was er dafür bekommt. Es gibt kein Geld, aber das ist ihm auch nicht wichtig. „Ich freue mich jetzt über die Ehrung, das ist Anerkennung genug“, erzählt er.