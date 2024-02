Gesundheit in Nettetal Roboter Skywalker hilft in Lobberich bei Knie-OP

Die Operation will geplant sein. Die Grundlage dafür bilden die Computertomografie (CT)-Bilder des Patienten. Der Roboterarm ist mit einem Bildschirm verbunden, auf dem die Sägeschnitte auf den CT-Bildern vom Operateur vorgeplant werden. „In diesem Zug können wir jetzt bereits im Vorfeld der Operation Hinweise auf mögliche Herausforderungen oder Besonderheiten wie zum Beispiel eine vorhandene Zyste erkennen und entsprechend in unsere Vorgehensweise mit einplanen“, sagt Marcel Haversath, Chefarzt des Zentrums für Arthroskopie und Endoprothetik. Einen weiteren Vorteil der Arbeit mit dem Roboter sehen die Nettetaler Operateure darin, dass die Spannung der Bänder am Kniegelenk in der Operation gemessen werde und in die Planung der Sägeschnitte mit einberechnet werden können. Diese Bänder geben dem Knie Halt. Im OP-Saal werden an den Oberschenkel- und Unterschenkelknochen Sensoren für den Roboter angebracht. Diese ermöglichen zusammen mit den CT-Bildern die präzise Ausrichtung der Schnitte, auch wenn der Patient während der OP die Position wechselt.