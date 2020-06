Ferienspaß in Nettetal : Riesen-Sandkästen für den Sommer

Kinder haben den Sandkasten in der Fußgängerzone von Kaldenkirchen direkt in Beschlag genommen. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Jetzt gibt es in der Fußgängerzone in Kaldenkirchen eine attraktive Spielstätte.

In den vergangenen Jahren sorgte der von der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus aufgestellte Sandkasten an der Von-Bocholtz-Straße in Lobberich für glückliche Kinderaugen während der Sommerferien.

In diesem Jahr sollte im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der Stadt Nettetal auch in Kaldenkirchen ein Sandkasten für Abwechslung während der Sommerferien sorgen. Trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Absage der städtischen Jubiläumsfeiern wird Human Plus dennoch beide Sandkästen aufstellen. Am Donnerstag wurde der Sandkasten offiziell eröffnet.

Anestis Ioannidis, Vorsitzender der Nettetaler Hilfsorganisation Human Plus und Initiator der Aktion, schuf erneut die Möglichkeit, Kindern eine zusätzliche Ferienattraktion zu bieten. Unterstützt wird die Aktion auch in diesem Jahr von vielen Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft.

Nettetals Bürgermeister ChristianWagner (CDU) freut sich, dass jetzt im Jubiläumsjahr auch in Kaldenkirchen dieses Angebot gemacht wird. Der Sandkasten befindet sich zwischen Kirche und Bistro Noa in der Fußgängerzone. Der Sandkasten in Lobberich wird am Freitag in Betrieb genommen, beide rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien.

