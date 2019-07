Lobberich : Richtkranz schwebt über dem Krankenhaus

Der Erweiterungsbau am Krankenhaus in Lobberich steht, im Herbst 2020 soll er fertig gestellt sein. RP-Foto: Jörg Knappe. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Lobberich Der Erweiterungsbau soll im Herbst 2020 fertig gestellt sein, jetzt war Richtfest.

Angesichts des 15 Millionen Euro teuren Baues füllte nicht „effe Jries“ das Schnapsglas, sondern edlerer „Williams Christ“. Auf der dritten Gerüst-Etage kippte Jörg Schneider ihn in einem Schluck und schmetterte das Glas nach altem Brauch gegen die Betonwand – es klirrte vernehmlich, so dass der Geschäftsführer des Nettetaler Krankenhauses auch weiter auf ein gutes Gelingen des Baues hoffen darf. Das wünschte auch Polier Christian Schlamann: „So möge, gefestigt in Balken und Mauern, das stolze Gebäude die Zeit überdauern“. Dann schwebte der Richtkranz am Kran in gut 20 Meter Höhe – Balken auf dem Dach gibt es bei diesem Gebäude nicht.