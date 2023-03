Demnächst im Seerosensaal Lobberich Nettetal muss man wollen – Große Show über die Kleinstadt

An diesem Abend, der um 20 Uhr an der Steegerstraße 38 beginnt, wird Bürgermeister Christian Küsters in einem Interview Rede und Antwort stehen müssen. Ein weiterer Gast ist Anestis Ioannidis, Gründer des Vereins Human Plus, der seit vielen Jahren in vielen Ländern der Welt in Not geratenen Menschen hilft.