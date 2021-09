Aktion in Lobberich : Rettungskette von der Nordsee bis zum Mittelmeer

Nettetal Warum der Nettetaler Integrationsrat die internationale Aktion "Rettungsringe" unterstützt und wie er auf das Schicksal von Geflüchteten aufmerksam machen will.

Der Integrationsrat als Interessenvertretung für Menschen in Nettetal mit internationaler Familiengeschichte hatte sich an der Aktion „Rettungsringe“ beteiligt. Daran nahm in Lobberich auch Bürgermeister Christian Küsters (Bündnisgrüne) teil. Nimet Said, Vorsitzende im Integrationsrat, und ihr Stellvertreter Andreas Zorn, erläuterten die Motivation: 286 Organisationen beteiligten sich an der dieser Rettungskette, um damit auf die Botschaft der „Rettungskette für Menschenrechte“ aufmerksam zu machen. „Seit 2014 sind laut der „United Nations High Commissioner for Refugees“ (UNHCR) 21.500 Menschen bei der Flucht im Mittelmeer ertrunken (Stand 1. August 2021). Das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Nettetal“, so Saif unnd Zorn.