Restaurant "Umami" eröffnet : Speisen aus der ganzen Welt in Kaldenkirchen

Julia Teubler wurde in Kaldenkrichenkirchen geboren. Mit ihrem Mann Juan Moreno kehrte sie dorthin zurück, um sich den Traum vom eigenen Restaurant zu erfüllen. RP-Foto: J. Knappe Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Kaldenkirchen Das Restaurant „Umami“ öffnet am 1. Juli in Kaldenkirchen. Es bietet Gerichte aus der ganzen Welt, die es in dieser Kombination vor Ort noch nicht gibt: Das Angebot reicht von Sushi über Burger bis zu norwegischem Käsekuchen.

Von Bianca Treffer

„Weltoffene Küche für jeden Geschmack“: das will das neu eröffnete Restaurant „Umani“ in Kaldenkirchen bieten. Die Speisekarte beinhaltet einen Mix aus vielen Ländern: Dazu gehören die Grillplatte für Zwei vom Lavasteingrill ebenso wie Hamburger, Sushi, Salate, Currys und Reisgerichte – alles soll frisch aus ausgewählten Rohstoffen zubereitet werden, kündigen Julia Teubler (32) und ihr Mann Juan Moreno (42) an. „Dadurch, dass Juan international mit den unterschiedlichsten Köchen arbeitete, hat er sich überall Spezialitäten angeeignet. Wir können kulinarische Vielfalt auf höchsten Niveau anbieten“, sagt gebürtige Kaldenkirchnerin. Sie selbst hat ein norwegisches Highlight aus ihrem Café mit nach Kaldenkirchen gebracht: skandinavischen Käsekuchen. Regional bleibt man beim Wein – der kommt von einem kleinen Bio-Winzer von der Mosel.

Beim Namen musste das Paar nicht lange überlegen. „Umami“ kommt aus dem japanischen und bedeutet köstlich. Außerdem ist damit der fünfte Geschmackssinn gemeint, den es neben süß, sauer, salzig und bitter gibt. Sprachlich sind Teubler und Moreno vielfältig unterwegs, mit Deutsch, Englisch, Spanisch und Norwegisch.

Info Neues Restaurant in Kaldenkirchen Adresse Das „Umami“, Bürdestraße 22a in Nettetal-Kaldenkirchen, ist montags bis freitags von 17 bis 22 Uhr sowie samstags und sonntags von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Der Donnerstag ist Ruhetag. Die Ausnahme ist der Eröffnungstag am 1. Juli. Weitere Infos Telefon 02157 8756688.

Vogelgezwitscher und viel Grün, gemütliche massive Holzbänke unter frei hängenden Sonnenschirmen und edle graue Pavillons: Die Außengastronomie vom „Umami“ haben viele Gäste bereits entdeckt. „Am 1. Juli aber richtig los. Wir starten außen wie innen, und haben jetzt auch unsere Speisekarte komplettiert“, sagt Julia Teubler.

Ihr Mann war Küchenchef in verschiedenen Ländern und hatte eigentlich eine eigene Gastronomie in Spanien geplant. In Norwegen lernten sich beide kennen: Er arbeitete dort als Küchenchef, sie führte ein Café. Vor zwei Jahren zog das paar gemeinsam nach Spanien, wollte dort ein Restaurant eröffnen. Aber die Corona-Pandemie kam dazwischen. „Es hat wenig Sinn in einem Land ein neues Lokal zu eröffnen, in dem der Tourismus brach liegt und die Spanier, die vielfach vom Tourismus abhängig sind, kein Geld haben, um Essen zu gehen“, sagt Teubler.

Der Wunsch nach einem eigenen Restaurant blieb. Nach langen Überlegungen entschlossen sich beide, in Teublers Heimatort zu gehen. Ihre Idee: eine kleine Sushi-Bar im Kaldenkirchener Zentrum zu eröffnen. Es fehlte aber ein passendes Objekt zur Verfügung, wie die beiden feststellen mussten. „Ich hatte mich an die Stadt gewandt und gebeten, uns zu informieren, wenn etwas frei werden würde“, erinnert sich die 32-Jährige. Kurze Zeit später kam der Anruf mit der Frage ob sie sich vorstellen könnten, das Gebäude der ehemaligen Pizzeria Frontiera, davor der Bikertreff „Kolbenfresser“, zu übernehmen.

Sie wollten. Im Januar kehrte Teubler nach Kaldenkirchen zurück, um alles vorzubereiten. Moreno arbeitete weiter als Küchenchef in Spanien, denn „schließlich mussten wir Geld verdienen“, sagt Teubler. Im März zog der 42-Jährige dann ebenfalls nach Kaldenkirchen, dank des Einsatzes von Familie und Freunden hatten sie bald auch eine Wohnung, fußläufig zum Restaurant, gefunden. Am 14. April startete das „Umami“ mit einer kleinen Karte für Essen zum Abholen. Gleichzeitig sollte das Restaurant renoviert werden. Dann konnten sie mit der Außengastronomie starten. „Das kam für uns überraschend schnell. Wir öffneten draußen, wir hatten daher aber nicht mehr so viel Zeit für die Renovierung“, so Julia Teubler. „Also haben wir eine Woche komplett geschlossen, um den übrigen Innenbereich zu gestalten.“