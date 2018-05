Nettetal: Renate Dyck wird Vorsitzende der Partnerschaft mit Elk

Nettetal Die Beziehungen zur polnischen Partnerstadt Elk (Lyck) sind Beispiel für ein grenzüberschreitendes Miteinander. Im Partnerschaftsverein mit Nettetal standen auf der turnusmäßigen Mitgliederversammlung nun Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Bei der Versammlung entwickelten die Teilnehmer Ideen für künftige Aktivitäten. So will der Verein eine Fahrt des Orchesters am Werner-Jaeger-Gymnasium 2019 unterstützen. Anlässlich des 50-jährigen Stadtjubiläums in Nettetal im Jahr 2020 soll es partnerschaftliche Begegnungen geben; etwa die vom Stadtsportverband Nettetal geplanten "Nette-Spiele".