Dressur und Springen in Nettetal : Reitsportfestival in Lobberich mit internationaler Note

Lobberich Der Reit- und Fahrverein Lobberich hat bei seinem 67. Reitsportfestival an der Lüthemühle einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.

Die Brüggener Paul und Gertrud Kriegers verfolgten die Springen. „Wir sind jedes Jahr hier.“ Sie saßen so, dass die Springreiter mit dem Rücken zu ihnen über den Wassergraben sprangen, mal war er überbaut, das andere mal freigelegt: „Da gab‘s viele Fehler.“ Sie erzählten: „Heute waren wir auch beim Tennisturnier am Brüggener Vennberg, da spielte unser Sohn René und hat zweimal gewonnen.“

67. Ausgabe des Reitsportfestivals : Kerstin Ilbertz will beim Heimspiel in Lobberich glänzen

Gegenüber Reit-Turnieren in der Coronaphase, bei denen kein oder nur die Hälfte der Gewinngelder ausgezahlt wurden, war es jetzt anders. „Wir zahlen die Gewinngelder hundertprozentig aus“, sagte Heublein, der die Organisation mit Turnierkoordinator Wilhelm Tobrock in der Hand hielt. 25.000 Euro wurden an Gewinngelder ausgezahlt, 20.000 Euro nahmen die Lobbericher an Nenngeldern ein. Dahinter standen noch viele Sponsoren.