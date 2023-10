Herbst-Aktion in Nettetal Stadt stellt Laub-Container auf für fegende Anlieger

Nettetal · Die Container sollen Bürgern helfen, ihre Reinigungspflicht zu erfüllen. Die Stadt hat genaue Vorstellungen, was in die Behälter hinein darf und was nicht.

11.10.2023, 12:00 Uhr

Als Hilfe für Bürger, die Laub von Straßen und Gehwegen kehren müssen, stellt die Stadt wieder Container auf. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

„Anliegerreinigungspflicht“ ist schon wegen seiner nahtlosen Aneinanderreihung von Substantiven ein recht deutsches Wort. Ein leicht missverständliches aber auch. Zur Aufklärung: Es bedeutet nicht, dass Anlieger gereinigt werden soll. Nein, die Stadt Nettetal meint damit, dass Anlieger verpflichtet sind zu reinigen – und zwar Gehwege und Straßen von herabgefallenem Laub. Um die Bürger dabei zu unterstützen, stellt die Stadt in der Woche vom 16. bis 22. Oktober wie in jedem Jahr wieder Laubcontainer auf. Darin soll für Laub von städtischen Bäumen, das im Rahmen der Anliegerreinigungspflicht von Gehwegen beziehungsweise Fahrbahnen aufgekehrt und entsorgt werden muss, entsorgt werden. „Es dürfen außer unverpacktem Laub von städtischen Bäumen keinerlei andere Abfälle dort entsorgt und auch nichts neben die Container gestellt werden – auch keine weiteren Bio- oder Gartenabfälle“, sagt die Stadtverwaltung. Sollte ein Container einmal voll sein, sollen die Bürger bis zur nächsten Leerung zu warten. Geleert werden die Container ab dem 23. Oktober montags und freitags, je nach Witterung und Laubfall bis Anfang/Mitte Dezember. „In diesem Zusammenhang wird auch dringend nochmal darauf hingewiesen, dass Laub von Grundstücken und Gehwegen nicht in die Straßenrinne gekehrt werden darf“, mahnt die Stadtverwaltung. Denn sonst würden Gullys und die Kehrmaschine verstopft. Die Maschine müsse sowieso in dieser Jahreszeit „Höchstleistungen mit einem zeitlichen Mehraufwand“ erbringen. Und das sind laut Stadtverwaltung die Standorte der Laubcontainer: Breyell P+R-Parkplatz am Bahnhof Hinsbeck Kirmesplatz Parkstraße Kaldenkirchen Marktplatz, Parkplatz Buschstraße, gegenüber Finlantis Leuth Petershof Lobberich Wanderparkplatz zwischen Lobberich und Breyell, gegenüber der Einfahrt zum Onnert; Parkplatz Werner-Jaeger-Turnhalle Schaag Hubertusplatz

