Ungewöhnliches Angebot in Nettetal So macht die Realschule Kaldenkirchen ihre Schüler stark

Die Kosten in Höhe von 8000 Euro übernahm der Förderverein der Schule, 2500 Euro gingen zudem aus der Henkel-Stiftung ein. Nach den Weihnachtsferien wurde mit der Sportfachschaft überlegt, welche Geräte überhauptangeschafft werden sollten. Die Anforderung: einfach zu nutzende Geräte für alle Muskelgruppen. „Wir haben dann ausgesucht, Kosten verglichen und bestellt“, sagt Joachim Sczyrba. Alles sollte auf die Grünfläche schräg gegenüber des Soccer-Platzes. Der Baubetriebshof legte in den Osterferien die Fundamente an, die Geräte wurden aufgestellt, die Geräte mussten in den Fundamenten aushärten. Danach prüfte der TÜV und gab die Anlage frei.