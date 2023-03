Notarzt im Einsatz Streckensperrung nach Unfall auf RE13-Linie in Venlo

Nach Informationen unserer Redaktion wurden niederländische Rettungsdienste am Freitag, 17. März, gegen 16 Uhr an den Bevrijdingsweg gerufen. Eine Person soll von einem Zug angefahren worden sein und ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Vorübergehend war der betroffene Streckenabschnitt gesperrt, starteten und endeten Züge der greznüberschreitenden Linie in Kaldenkirchen.