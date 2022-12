Vorfall in Nettetal-Kaldenkirchen Maskierter Räuber überfällt Tankstelle

Die Tat ereignete sich am Sonntag, 11. Dezember. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte betrat der Räuber gegen 13.00 Uhr eine Tankstelle an der Kölner Straße, zog ein Messer und forderte eine Mitarbeiter der Tankstelle auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Unbekannte zunächst zu Fuß in Richtung Möskeweg und setzte dann seine Flucht auf einem grauen E-Scooter in Richtung Ringstraße fort.