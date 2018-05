Nettetal: Ran an die Erdbeeren!

Nettetal Familie Heyman baut seit Generationen Spargel, Erdbeeren und Brombeeren auf ihrem Hof in Dyck an. Während die süßen Beeren auf dem Feld noch reifen müssen, läuft die Ernte im Gewächshaus auf Hochtouren

Ein süßer Duft liegt in der Luft, es ist warm und etwas stickig. "Im Gewächshaus ist jetzt Hochsaison für die Erdbeeren", sagt Walburga Heyman. 1968 habe ihr Vater mit dem Anbau von Spargel begonnen, 1970 seien Brombeeren hinzugekommen - zwei Jahre später habe es die ersten Erdbeeren vom Hof in Dyck gegeben, sagt Heyman.

In den Gärten und auf den Feldern unter freiem Himmel beginnt die große Erdbeerzeit für Hobbygärtner und Bauern erst im Juni. Im Gewächshaus hängen jedoch bereits jetzt dicke, rote Früchte an den Stauden in den Stellagen. Die Lüftung, die Temperatur, die Feuchtigkeit im Haus und in der Erde für die Stauden: Alles im 2500 Quadratmeter großen Gewächshaus wird von einem speziell programmierten Computer gesteuert. Ebenso im zweiten Gewächshaus, das 5000 Quadratmeter groß ist. Dort werden aber nicht nur Erdbeeren, sondern auch Brombeeren angebaut. "Pro Tag ernten wir knapp 1500 Kilogramm Erdbeeren aus beiden Gewächshäusern", sagt Heymann. Hinzu kommen noch rund zwei Hektar Fläche mit Folienkappen im Freiland. In einem Folienhaus werden ebenfalls Erdbeeren zusammen mit Brombeeren angebaut.