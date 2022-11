Radverkehr in Nettetal : Radschnellweg-Varianten werden geprüft

Nettetal/Kempen Ein Radschnellweg soll auf rund 45 Kilometern Länge von Venlo über Kempen und Nettetal nach Krefeld führen. Wo er in Kempen verlaufen könnte, steht noch nicht fest. Diese zwei Varianten sollen nun untersucht werden.

Ein Radweg soll Städte und Gemeinden in Deutschland und den Niederlanden miteinander verbinden: Die Städte und Gemeinden Horst an de Maas, Venlo , Nettetal , Grefrath , Kempen , Tönisvorst und Krefeld wollen gemeinsam einen Radverbindung herstellen, die so schnell und komfortabel ist, dass Pendler wie Touristen sie gern nutzen. Damit verknüpfen die Städte und Gemeinden auch die Hoffnung, dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen – ein Beitrag zum Klimaschutz .

Knapp 45 Kilometer lang ist die geplante Verbindung, die rund 18 Millionen Euro kosten wird. Die Route führt aus Westen kommend von Horst über Venlo, wo es zwei Zweige geben wird: einen zur Fontys-Hochschule, einen zum Bahnhof. Beide treffen sich wieder in Kaldenkirchen, von wo es über Lobberich, Grefrath, Kempen an Tönisvorst vorbei auf die Krefelder Promenade geht. Bereits jetzt existiert zwischen Kaldenkirchen über Grefrath nach Kempen auf einer Länge von über 18 Kilometer ein Radweg, der integriert werden kann.

Die Planung läuft seit Jahren, eine Machbarkeitsstudie dazu legte das Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen aus Aachen 2019 vor. Noch ist allerdings nicht klar, wo die Strecke auf Kempener Gebiet verlaufen wird. Verschiedene Varianten waren schon 2019 betrachtet worden, im Juni 2022 stellte Wolfgang Kever vom Büro Kauen im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz in Kempen sieben alternative Streckenführungen auf Kempener Gebiet tiefer vor, erläuterte, welche Qualitätsanforderungen an Radschnellwege gestellt werden und welche Aspekte sonst noch zu betrachten sind.

Doch die Politik kam in ihrer Sitzung im Juni auf keinen gemeinsamen Nenner und vereinbarte, in den Fraktionen zunächst die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten diskutieren zu wollen, sich dann im Herbst erneut besprechen zu wollen. Dabei kam heraus, dass die Varianten 3a (durch den Kempener Süden, über die Maria-Basels-Straße) und 5 (nicht durch die Stadt, sondern entlang des Kempener Außenrings) bevorzugt werden. Die bisherigen Informationen reichen der Politik aber noch nicht aus, um zu entscheiden. „Wir haben gemerkt, dass es nicht zufriedenstellend war“, fasste es die Ausschussvorsitzende Nicole Brumme (Grüne) nach der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz zusammen.

Deshalb beauftragte der Ausschuss die Verwaltung nun, eine vertiefende Untersuchung für die beiden Varianten 3a und 5 anzugehen, „damit man überhaupt eine Beschlussvorlage hat, wir eine Entscheidung treffen können“, so Brumme. Dazu sollen nun 40.000 Euro für die vertiefende Untersuchung in den Haushalt eingestellt werden. Unter anderem soll in der Untersuchung der beiden Varianten aufgezeigt werden, inwiefern eine Überführung oder Unterführung des Außenrings möglich ist, wie eine Verbindung vom Außenring zur Stadt hergestellt werden kann, wenn man Variante 5 wählt, und was das Ganze kostet.