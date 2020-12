Zusammenstoß in Nettetal-Breyell : Radlerin (86) wird bei Unfall schwer verletzt

Zusammenstoß in Nettetal-Breyell

Nettetal Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw musste eine 86-jährige Radfahrerin aus Nettetal schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei hatte eine Autofahrerin die Vorfahrt der Radlerin missachtet.

Eine 86-jährige Radfahrerin aus Nettetal ist bei einem Unfall in Breyell schwer verletzt worden.

Laut Polizei fuhr eine 31-jährige Autofahrerin aus Nettetal am Montag, 28. Dezember, gegen 11 Uhr über die Lindenallee in Richtung Dohrstraße. Als sie nach rechts in die Straße Ritzbruch abbiegen wollte, missachtete sie die Vorfahrt der Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte und sich dabei schwer verletzte.