Unfall in Nettetal Radlerin (80) fährt in Kaldenkirchen gegen Wohnwagen

Nettetal · Eine 80-jährige Radlerin ist am Mittwoch um 16 Uhr auf der Gerberstraße in Kaldenkirchen, kurz hinter dem Kreisverkehr an der Kölner Straße, verunglückt. Sie erlitt schwere Verletzungen.

19.10.2023, 16:39 Uhr

Eine Radlerin (80) ist in Nettetal-Kaldenkirchen gegen einen Wohnwagen gefahren. Foto: dpa/Stefan Puchner

Wie die Polizei mitteilte, war die Kaldenkirchenerin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg vom Kreisverkehr in Richtung Ringstraße unterwegs, der nach einigen Metern auf die Fahrbahn mündet. Dort radelte die Frau auf die Straße; laut Polizei ohne auf einen Pkw mit Wohnwagen zu achten, der ebenfalls in Richtung Ringstraße fuhr. An dessen Steuer saß ein 82-jähriger Mann aus Kaldenkirchen. Die Seniorin fuhr beim Wechsel vom Radweg auf die Straße gegen den Wohnwagen, stürzte, und verletzte sich dabei schwer.

(busch-)