Kaldenkirchen : Radfahrer nach Kollision mit Auto leicht verletzt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Nettetal Ein Radfahrer (67) aus Kaldenkirchen ist am Mittwoch leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 7.10 Uhr auf dem Radweg der Steyler Straße in Richtung Innenstadt. An der Einmündung zur Straße Am Panneschopp kollidierte er mit dem Auto einer 22-Jährigen aus Litauen.

Diese wollte vom Panneschop auf die Steyler Straße abbiegen und übersah dabei den Radfahrer.

(emy)