Unfall mit Fahrrad in Leuth : Radfahrerin wird leicht verletzt

Unfall mit Fahrrad in Leuth

Leuth Wieder einmal übersah eine Autofahrerin beim Abbiegen eine Radfahrerin. Zum Glück wurde die Radfahrerin am Freitag in Leuth nur leicht verletzt.

(hb) Beim Zusammenstoß mit einem Auto stürzt eine Radfahrerin am Freitag in Leuth und verletzt sich leicht. Gegen 16.50 Uhr wollte eine 44-jährige Nettetalerin mit ihrem Auto von Hampoel nach links in die Kaldenkirchener Straße abbiegen. Dabei übersah sie eine querende 20-jährige Radfahrerin.