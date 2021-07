Unfall in Nettetal : Radlerin von Auto erfasst

Lobberich Ein Autofahrer hatte nach Polizeiangaben die Vorfahrt missachtet und den Unfall in Lobberich verursacht.

Eine 61-jährige Radfahrerin aus Nettetal ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Lobberich leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr ein 24-jähriger Nettetaler mit seinem Auto gegen 11.20 Uhr auf der Steegerstraße, aus Richtung Doerkesplatz kommend, in Fahrtrichtung des Kreisverkehres. Den Kreisverkehr wollte er laut Polizei an der Straße An St. Sebastian verlassen und missachtete dabei, dass die Radlerin Vorfahrt hatte. Sie kam aus Richtung Fußgängerzone. Das Auto stieß leicht mit der Stoßstange gegen die Radlerin, sodass sie die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Dabei verletzte sie sich.