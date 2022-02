Unfall in Kaldenkirchen : Radfahrerin beim Abbiegen leicht verletzt

Die verletzte Radfahrerin wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaldenkirchen (hb) Leicht verletzt ist eine 52-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Montagmorgen in Kaldenkirchen worden. Gegen 7.30 Uhr fuhr sie mit ihrem Fahrrad auf der Ringstraße und bog nach links in die Straße „An der Quelle“ ab.

Hinter ihr war ein Mann (59) aus Schwalmtal mit seinem Kleintransporter ebenfalls auf der Ringstraße unterwegs und bog ebenso wie die Radlerin ab.

Wie die Polizei weiter mitteilt, geriet der Transporter dabei möglicherweise zu nah an die Radfahrerin. Die 52-Jährige wich dem Wagen aus, geriet dabei gegen den Bordstein und stürzte zu Boden. Die verletzte Kaldenkirchenerin wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

