Rettungshubschrauber im Einsatz : Radfahrer bei Unfall in Kaldenkirchen schwer verletzt

Radfahrer bei Unfall in Kaldenkirchen schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber landete in Kaldenkirchen und brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Foto: Günter Jungmann

Kaldenkirchen Was genau am 4. November kurz vor 9 Uhr auf der Grenzwaldstraße geschehen ist, ermittelt die Polizei derzeit noch. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden.

Die Polizei sei um 8.53 Uhr alarmiert worden, erklärte ein Sprecher der Behörde auf Anfrage unserer Redaktion. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Da es noch kaum Zeugenaussagen gebe, sei der Hergang des Unfalls an der Einmündung der Severusstraße noch nicht geklärt. Auch die Identität des Verletzten sei noch nicht ermittelt. Klar sei: Am Steuer des Pkw habe eine Frau gesessen. Und: Der Verletzte sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.