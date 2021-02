Fahrerflucht in Nettetal

Nettetal Die Polizei sucht einen Radfahrer, der nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend flüchtete.

Gegen 20.10 Uhr war es auf der Lobbericher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und dem Radfahrer gekommen. Eine 46-jährige Frau aus Nettetal ging auf dem Fußgängerweg in Richtung Breyell. In Höhe Hausnummer 55 stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer, der ohne Licht unterwegs war, flüchtete in Richtung Lobberich, ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern.