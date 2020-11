Unfall in Nettetal : Drei Radler bei Unfall verletzt

Unfall in Nettetal

Hinsbeck Einer der Radler verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Drei Radfahrer sind am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Straße Heide in Nettetal-Hinsbeck an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, wollten zwei 60-Jahre alte Rennradfahrer aus Viersen ein Ehepaar aus Nettetal, das ebenfalls mit den Rädern unterwegs war, überholen. Während des Überholvorgangs berührte einer der Viersener den 74-jährigen Radfahrer aus Nettetal. Sowohl der Nettetaler als auch die beiden Rennradfahrer kamen zu Fall. Einer der Rennradfahrer verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Rennradfahrer und der 74-jährige Nettetaler wurden leicht verletzt.