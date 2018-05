Nettetal: Quiz zur Fußball-WM und Tauschbörse in Bibliothek

Nettetal Am kommenden Samstag geht es los

Die Fußballweltmeisterschaft beginnt zwar erst in zwei Wochen, aber bei den Mitarbeitern der Nettetaler Stadtbücherei steigt schon langsam das Fußball-Fieber: Am Samstag, 2. Juni, startet ein WM-Quiz.

In der Stadtbücherei hängen dann große Flaggen der 32 teilnehmenden Nationen, jede gekennzeichnet mit einer Nummer. Auf einen Lösungszettel sind alle 32 Länder alphabetisch aufgelistet. Um zu gewinnen, müssen die Teilnehmer hinter jedem Land die Nummer der dazugehörigen Flagge eintragen. Nur wer alle 32 Flaggen richtig zuordnet, kann etwas gewinnen. Damit die Lösung nicht ganz so schwierig wird, kann man natürlich auch ein Flaggenlexikon der Bücherei benutzen.

In der Bücherei gibt es während der Fußballweltmeisterschaft weitere Aktion. Jeden Freitag zwischen 16 und 17.30 Uhr öffnet die Panini-Tauschbörse. Fans und Sammler der Fußballbilder können dann in der Bibliothek ihre noch fehlenden Bilder tauschen. Im Veranstaltungsraum der Bücherei können sie an langen Tischreihen ihre Bilder präsentieren und gegen fehlende Exemplare tauschen. Auch die Stadtbücherei hat ein eigenes Panini-Album und beteiligt sich an der Tauschaktion.