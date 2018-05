Nettetal: Prozessionen an Fronleichnam in Breyell und Schaag

Nettetal In den katholischen Pfarrgemeinden Breyell und Schaag wird am Fronleichnamstag, Donnerstag, 31. Mai, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi gefeiert.

In St. Lambertus Breyell beginnt um 8.30 Uhr das Festhochamt auf dem Schulhof der Gesamtschule Breyell an der Von-Waldois-Straße. Danach schließt sich die Fronleichnamsprozession an: von der Gesamtschule aus über den Fußgängerweg nach Berg zum ersten Altar an der Straße Berg. Der zweite Altar befindet sich an der Straße Fongern-Metgesheide, der dritte Altar ist in Höhe Metgesheide-Vorbruch. Von da aus zieht die Prozession weiter über Vorbruch, Josefstraße, Lambertimarkt, Am Kastell zur Pfarrkirche St. Lambertus, wo der feierliche Schlusssegen erteilt wird.