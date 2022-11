Bauernhof in Nettetal angezündet Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter

Das Feuer breitete sich auf das gesamte Gelände aus; der Hof an der Straße Vorbruch in Nettetal-Breyell brannte vollständig ab. Bei der polizeilichen Vernehmung hatte der Angeklagte die Tat gestanden. Die Ermittler waren auf ihn aufmerksam geworden, weil er vor zwei Jugendlichen in einem Wettbüro mit seiner Tat geprahlt hatte. Sie informierten die Polizei.