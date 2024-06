Ein Fall aus Nettetal Totschlag-Prozess: Nettetaler „drückte zu, bis Ruhe herrschte“

Der gesundheitlich sehr angeschlagene Beschuldigte ist derzeit in einem Justizvollzugskrankenhaus im Sauerland untergebracht. Im Rahmen des letzten Verhandlungstages hatte er ausgesagt, keine Erinnerungen an die Tat zu haben. Er wüsste noch, dass er seine Frau „tot da liegen“ sah, dann irgendwann Leichensäcke übers Internet bestellt und den Körper in einen solchen „gepackt“ habe. Allerdings hatte sein Verteidiger ergänzt, sein Mandant habe sich vor einigen Monaten kurzzeitig an die Tat erinnert und ihm davon berichtet. Die Kammer entschied deshalb, den Anwalt dazu als Zeugen zu hören.