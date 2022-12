Brandstiftung in Nettetal Angeklagter wirkte auf Polizisten unzurechnungsfähig

Krefeld/Nettetal · Ein 30-Jähriger muss sich vor Gericht verantworten, weil er in einem leer stehenden Bauernhof in Nettetal einen Brand gelegt haben soll. Auch in Brüggen und Kaldenkirchen soll er auffällig geworden sein. Am Freitag sagten mehrere Zeugen aus, vor allem Polizeibeamte.

16.12.2022, 18:35 Uhr

Verhandelt wird am Landgericht Krefeld. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Sonja Stemes