Nettetaler vor Gericht : Rumänische Angestellte als Selbstständige ausgegeben?

Fünf Nettetaler müssen sich derzeit vor dem Landgericht in Krefeld verantworten. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Der Prozess um Sozialbetrug von fünf Nettetalern wird vor dem Landgericht Krefeld mit der Befragung von Zeugen fortgesetzt.

Am Krefelder Landgericht, 4. Große Strafkammer (als Wirtschaftskammer) kam es jetzt zur Fortsetzung der Verhandlung gegen fünf rumänische und mazedonische Staatsangehörige im Alter zwischen 36 und 64 Jahren aus Nettetal. Konkret wird den zwei Männern und drei Frauen das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt beziehungsweise der Beihilfe hierzu in mehreren Fällen vorgeworfen. Zunächst sollte das Verfahren gegen eine der beschuldigten Frauen abgetrennt werden. Da sie aber wieder verhandlungsfähig ist, sitzt sie nun mit auf der Anklagebank.

Vorgeworfen wird dem Quintett Folgendes: Eine 36-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann sollen in der Zeit von Mai 2011 bis Oktober 2014 in Nettetal zwei Gesellschaften im Textilsektor geführt haben. Dort wurde Kleidung aufgearbeitet. Die Sachen mussten zum Beispiel gebügelt oder geglättet werden oder es wurden Knöpfe angenäht. Die drei anderen Beschuldigten sollen Löhne für die Arbeitnehmerinnen berechnet und Lohnauszahlungen vorgenommen haben.

Für die beiden Firmen waren eine Reihe von rumänischen Frauen angeblich als Selbstständige oder Kurzarbeiterinnen tätig. Tatsächlich sollen sie aber festangestellte Arbeitnehmerinnen gewesen sein. Alle Frauen seien nicht ordnungsgemäß beim zuständigen Sozialversicherungsträger gemeldet worden. Auf diese Weise wurden diesen Stellen Sozialversicherungsbeträge in Höhe von mehr als 720.000 Euro vorenthalten.

Ein Zeuge, der für eine ebenfalls im Textilsektor tätige Firma arbeitet, sagte aus, er sei beauftragt worden, sich an die beiden Nettetaler Unternehmen zu wenden: „Wir haben natürlich eigenes Personal, brauchen aber bei größeren Aufträgen Unterstützung durch Fremdarbeiter“, erklärte der Mann im Zeugenstand. Entsprechende Verhandlungen habe er hauptsächlich mit dem 56-jährigen Angeklagten geführt. Der habe dann für ihn ein Team zusammengestellt, welches die jeweiligen Arbeiten übernahm. Soweit der Zeuge wisse, wurde kein Stundenlohn bezahlt – „das ging nach Stückzahlen.“

Eine 66-jährige Schneiderin meinte, auch sie habe sich an die Nettetaler Firmen gewandt und zwar bei größeren Aufträgen. Sie sei selbstständig und habe eigene Angestellte. Die Zeugin gab ebenfalls an, vorwiegend mit dem 56-jährigen Beschuldigten verhandelt zu haben, der ihrer Meinung nach der Chef war. Sie glaubte allerdings, die Arbeiterinnen seien nach Stunden bezahlt worden. Die Frauen wurden meist gegen 7 Uhr morgens zu ihrem Betrieb gebracht und gegen 17 Uhr wieder abgeholt. Es ging um verschiedene Aufträge, darunter „Pullover weiten oder Ärmel kürzen bei T-Shirts“. Alles sei problemlos verlaufen. Der Prozess wird am 10. Februar fortgesetzt.