In Nettetal Feuer gelegt Brandstiftung auf Bauernhof - Angeklagter ist schizophren

Schwere Brandstiftung ist einer der Vorwürfe, um die es in dem Verfahren gegen einen 30-Jährigen vor der Zweiten Großen Strafkammer geht. Der zum Tatzeitpunkt obdachlose Mann soll Mitte Juni eine Gesichtsmaske entzündet und diese auf den Boden eines leer stehenden Bauernhofs in Nettetal geworfen haben. Laut Anklageschrift breitete sich das Feuer auf dem gesamten Gelände aus, der Bauernhof brannte vollständig ab. Der 30-Jährige hat diese Tat vermutlich im Zustand erheblich verminderter Steuerungsfähigkeit begangen, da er unter Schizophrenie leidet. Deshalb strebt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Beschuldigten in der Psychiatrie an. Außerdem wird im Rahmen des Prozesses ein psychiatrischer Gutachter aussagen.