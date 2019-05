Schaag : Container für Kita St. Anna kommen im Juni

Die kommissarische Leiterin Sigrid Wulf (links) und Erzieherin Lisa Vieten vor dem Anbau, aus dem 22 U3-Kinder ausziehen mussten. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Schaag Die Beseitigung des Feuchtigkeitsschadens in der Kindertagesstätte St. Anna in Schaag „wird einige Zeit in Anspruch nehmen“, wie Jochen Müntinga im Jugendhilfeausschuss berichtete. „Der Nette-Betrieb schätzt, dass es sechs Monate dauern wird“, sagte der Geschäftsbereichsleiter Familie, Bildung und Soziales.

Wohl Ende Juni sollen Container geliefert werden, in denen 22 der insgesamt 132 Kinder der Einrichtung während der Sanierung betreut werden sollen.

Wegen eindringender Nässe ist der erst Ende 2016 in Betrieb genommene Anbau derzeit nicht nutzbar. Zwei U3-Gruppen mussten Mitte April bereits zu den anderen ins Haupthaus ausweichen; nun warten sie auf die Container. Wie groß der Schaden und was die Ursache ist, wisse man erst sicher, wenn der Boden aufgemacht werde, heißt es aus der Verwaltung.

