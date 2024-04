Initiative sucht Mitstreiter Projektwoche soll Nettetal bunt und engagiert zeigen

Das Gremium ist breit aufgestellt, ihm gehören unter anderem Vertreter der Flüchtlingshilfe, der Feuerwehr, der evangelischen Kirche und des Theaters unterm Dach an. Geplant werden derzeit nach Angaben der Stadtverwaltung verschiedene Veranstaltungen, darunter künstlerische Darbietungen und interkulturelle Workshops. Für Menschen, die sich mit Ideen und Aktionen einbringen wollen, sind die Veranstalter noch offen. Interessierte Personen und Organisationen sind eingeladen, sich an der Projektwoche zu beteiligen. Wer mitmachen will, sollte seine Veranstaltungen noch bis Montag, 1. Juli, dem Gremium unter der E-Mail-Adresse ikw@nettetal.de melden.