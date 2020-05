Corona in Nettetal : Kulturhelden helfen Musikern in Krise

Nettetal Das Nettetaler Bierkontor startet eine Aktion zur Unterstützung der heimischen Kulturszene. Nach der Corona-Krise sollen Konzerte organisiert werden, um gebeutelten Künstlern und Kneipen zu helfen.

Die Corona-Krise hat alles verändert. Eigentlich hätte am 14. März in der Kaldenkirchener Innenstadt wieder der Ausnahmezustand geherrscht. Das Nachtschwärmer-Kneipenfestival hätte Menschenwanderungen von Kneipe zu Kneipe, Musik, Feierstimmung, gute Laune bedeutet. Acht Kneipen hatten sich von den Organisatoren des Nettetaler Bierkontors – für ihr Projekt „Grenzgold“ waren sie einer der Gewinner des ersten Heimatpreises der Stadt Nettetal – in diesem Jahr gewinnen lassen. Und dann kam das Virus. Konzertveranstaltungen in engen Kneipen waren nicht mehr möglich. Die Kneipen wurden auch für den normalen Besuch geschlossen.

Der Kulturbranche geht es seitdem schlecht. Künstlern, Bands, Ton- und Lichttechnikern wie auch Veranstaltern fehlen Einnahmen – ein Zustand, der zum Teil existenzbedrohend ist. „So wichtig es auch ist, während der Krise Veranstaltungen im Sinne des Infektionsschutzes abzusagen, so groß muss unser Bemühen sein, das kulturelle Leben zu erhalten und zu gegebener Zeit wieder hochzufahren“, erklärt André Dückers vom Nettetaler Bierkontor die Idee zum Projekt „Kulturhelden“. Das Prinzip ist einfach: Per E-Mail bestellt man ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Kulturheld“ für 20 Euro. Mindestens 15 Euro gehen in die Finanzierung von Konzerten, die in ausgewählten Locations stattfinden sollen, sobald kulturelle Veranstaltungen wieder möglich und sinnvoll sind. Alternativ sollen die T-Shirts in einigen Kaldenkirchener Geschäften direkt gekauft werden können.