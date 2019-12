Breyell : Premiere geglückt: Advent am Lamberti-Turm

Nettetal Mehr als tausend Besucher kamen zur Eröffnung: Der Nachfolger des Breyeller Christkindl-Marktes am ersten Adventswochenende kam gut an. Viele Gäste lobten die kommunikative Wirkung der Standgestaltung.

Eine Premiere hat am Wochenende die Nettetaler in Weihnachtsstimmung gebracht: Erstmalig fand in Breyell ein neues Event mit dem Namen „Advent am Lambertiturm“ statt. Nachdem es zuvor 42 Jahre den Christkindl-Markt in Breyell gab, der aus verschiedenen Gründen aufgegeben wurde, konnten der Werbering und Verkehrsverein Breyell nach fünf Jahren Planung nun den Weihnachtsmarkt am Lambertiturm präsentieren. „Es ist etwas ganz anderes als der Christkindl-Markt. Hier am Lambertiturm sind die Menschen näher aneinander, es lädt zu Gesprächen und zum Verweilen ein“, sagte Herbert Fußangel, Vize-Vorsitzender des Werberings Breyell.