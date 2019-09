Nettetal : Literaturshow: Über Bücher reden als reines Vergnügen

Literaturshow hatte in Nettetal Premiere mit (v.l.): Miriam Berger, Jan Drees und Dorian Steinhoff. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Büchereileiter Ulrich Schmitter freute sich, Dorian Steinhoff als Erfinder der Literaturshow mit seinem Sidekick Miriam Berger und Autor Jan Drees begrüßen zu können.

Kurzweilig, informativ, intelligent und witzig – so kann man die Literaturshow „Books&Friends“ kurz beschreiben. Büchereileiter Ulrich Schmitter freute sich, Dorian Steinhoff als Erfinder der Literaturshow mit seinem Sidekick Miriam Berger und Autor Jan Drees begrüßen zu können. Bei den Nettetaler Literaturtagen konnten jetzt knapp 30 Gäste die Premiere dieses außergewöhnlichen Formats in der Stadtbücherei Nettetal erleben.

Die Lesungen, zu denen sich Autoren in Buchhandlungen und Büchereien begeben, um ihre neuen Romane vorzustellen, sind gut und wichtig. Die Fragen, die den Autoren gestellt werden, ebenfalls. Bei „Books&Friends“ lesen Autoren und beantworten Fragen – aber so, dass die Gäste kaum genug bekommen konnten.

Gerade weil sie mit einbezogen werden: durch kleine anspruchsvolle Spiele. Da gab es das Spiel mit den „alternativen Romananfängen“: Drei standen zu Auswahl. Einer war das Original, einen hatte Drees, den dritten Steinhoff verfasst. Knapp gewannen die Literaten gegen das Publikum, das großen Spaß hatte.

Dorian Steinhoff hat das Format erfunden. Der 1985 in Bonn geborene Steinhoff ist selbst Autor und „Literaturvermittler“. Schon die Vorstellung des Autors durch die Kölner Musikerin, Schauspielerin, Texterin und Komponistin Miriam Berger war reines Vergnügen: Nicht alles stimmte, was sie an biografischen Stationen literarisch umschrieb, aber das meiste schon. Und witzig war es auf jeden Fall.

Der 1979 in Haan geborene Jan Drees ist Leichtathlet und studierter Literaturwissenschaftler. Er arbeitet als Romanautor, in der Literaturredaktion des Deutschlandfunks und als Literaturkritiker bei 3Sat. Ob es da eine Diskrepanz zwischen Autoren- und Kritikerdasein gebe, fragte Steinhoff den Schriftsteller. Nein, die gebe es nicht, vielmehr: „Ich kann besser erkennen, welche Aufgabe sich der Autor gestellt hat. Und ich erfahre dadurch, dass ich selber schreibe, wie viel Arbeit in einem Buch steckt.“

Natürlich ging es auch um Drees‘ neues Buch mit dem Titel „Sandbergs Liebe“. Zwei kurze Stellen las der Verfasser daraus vor: Sandberg ist ein Geisteswissenschaftler, dem zum Glück nur noch eine Frau fehlt. Als er sie trifft, stellt sich nach und nach heraus, dass sie eine hoch manipulative Frau ist und Sandberg emotional missbraucht. Es geht um das Phänomen „Gaslighting“. Um ein psychologisches Symptom in Literatur zu übersetzen, so Drees, müsse man es erst verstehen. Hunderte von Seiten und noch mehr an Informationen hatte er zusammengetragen. Doch „klare Sprache und ein Szenenplan“ verhalfen ihm dazu, die Geschichte zu einem Roman zu machen.

Bei dem Spiel „Der Plot is hot“ (oder eben not) überzeugte Drees nicht so ganz: Aus einigen Vorgaben sollte er einen Romanplot entwickeln. Die Vorgaben waren aber auch wirklich skurril. „Die Baggerwette der Literatur“ spöttelte der Autor. Am 26. November um 19.30 Uhr gastieren „Books&Friends“ erneut in der Stadtbücherei Nettetal. Dann ist die Autorin Karin Köhler mit von der Partie.

