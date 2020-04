Nettetal : Sommerturnier muss abgesagt werden

Nettetal Der Pony-Reit- und Fahrclub Nettetal feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Alle bedauern, dass es gerade im Jubiläumsjahr kein Springturnier im Schatten des Wasserturms in Lobberich geben wird.

Der Pony-Reit- und Fahrclub Nettetal, kurz „Ponyclub“ oder „PCN“ genannt, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. An seinem Jubiläum teilhaben ließ der PCN bereits die Reitvereine aus dem Pferdesportverband Kreis Viersen mit einem Jahresempfang vor der Corona-Krise in Lobberich. „Unser Sommerturnier vom 14. bis 16. August haben wir aufgrund der momentanen Situation absagen müssen“, sagt die 2. PCN-Vorsitzende Hannah Mertens. „Wir hatten selbstverständlich einige besondere Punkte zu unserem Jubiläumsjahr geplant und hoffen natürlich, noch eine Vereinsfeier oder ähnliches realisieren zu können. Genaue Vorhersagen können wir jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht treffen.“