Feuer an der Brigittenstraße : Polizei vermutet Brandstiftung in Kaldenkirchen

Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer aufs angrenzende Gebäude übersprang. Foto: Feuerwehr Nettetal

Kaldenkirchen Das Feuer, das am Sonntagnachmittag ein Reihenhaus an der Brigittenstraße in Kaldenkirchen schwer beschädigt hat, ist wahrscheinlich gelegt worden.

