Nachts in Kaldenkirchen Nettetaler hält Polizei mit Notrufen und Flucht in Atem

Um 22.33 Uhr erreichte die Polizei ein Notruf, mit dem sie zum Marktplatz in Kaldenkirchen gerufen wurde. Eine Streifenwagenbesatzung konnte dort jedoch keine Probleme entdecken. Wenig später, so berichtet die Polizei weiter, rief der Mann erneut bei der Leitstelle an und meldete zwei verdächtige Personen. In der Nähe des Einsatzortes im Bereich Jahrtausendplatz/Grenzwaldstraße sahen die Beamten ein fahrendes Auto mit ausgeschaltetem Licht. Als sie es anhalten wollten, ergriff der Fahrer die Flucht, bis das Streifenteam den Wagen aus den Augen verlor. Sie fanden das Fahrzeug schließlich gegen 23.15 Uhr an der Buschstraße abgestellt. Die Motorhaube war noch warm. Der Wagen war unverschlossen. Im Innenraum fanden die Einsatzkräfte neben dem Ausweis des mutmaßlichen Fahrers auch einen Teleskopschlagstock und ein Messer.