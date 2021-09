Vorfall in Lobberich : Zehnjähriger Radfahrer kollidiert mit Auto – Unfallzeugen gesucht

Vorfall in Lobberich

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am 8. September in Lobberich. Foto: dpa/Fabian Strauch

Lobberich Vor dem Unterrichtsbeginn am Werner-Jaeger-Gymnasium kam es in der vergangenen Woche zu einem Unfall, bei dem ein Schüler mit Fahrrad leicht verletzt wurde. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

(hb) Ein zehnjähriger Radfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen, der Junge wurde dabei leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei bereits am Mittwoch, 8. September, um 7.45 Uhr auf der Straße An den Sportplätzen in Lobberich. Dafür sucht die Polizei jetzt dringend Zeugen, weil der Unfallhergang – und damit auch die Frage, wer den Unfall verursacht hat – sich durch die bisherigen Befragungen noch nicht klären ließ. Ein Autofahrer (36) hatte angehalten, weil er ein Kind zur Schule gefahren hatte. Beim Losfahren stieß er mit dem Radler zusammen.